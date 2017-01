Fausto Brizzi e Francesco Sole per Mediaset Premium

16:42 - Al via da venerdì 14 marzo la nuova campagna di spot Mediaset Premium. A dirigerli Fausto Brizzi, regista di film di successo come "Notte prima degli esami", "Ex" e "Femmine contro maschi", al suo esordio nella realizzazione di filmati pubblicitari. Tra i ragazzi protagonisti, il 21enne modenese Francesco Sole, reso celebre dai suoi filmati autoprodotti in circolazione sul Web.

Brizzi ha deciso di non prendere scorciatoie a base di effetti speciali, immagini al rallentatore e musiche epiche ma di promuovere la nuova proposta Premium con l’idea di allegra concretezza, sincerità e schiettezza classica dei suoi film. La campagna, ideata dalla Direzione Creativa Mediaset e costruita a episodi come una serie tv, è ambientata in una scuola immaginaria dove si formano le nuove generazioni di telespettatori: la Premium Academy.



Nel college, dove studiano ragazzi svegli e sgamatissimi sulle offerte roboanti della pubblicità, c’è la gara a chi ha più fiuto nell’indovinare le promozioni meno credibili. E davanti a quella di Premium (“Per tutto il 2015 con 26 euro vedi tutto”) partono le scommesse più strampalate: “Tutto a 26 euro? Se è vero mi vesto da”. La gag di ogni episodio è vedere come finisce la scommessa e che cosa accade allo scommettitore che la perde.



"Ho scoperto che fare spot – dice Brizzi - è un lavoro molto più collettivo rispetto al cinema. Ci sono tante persone che ti aiutano, rispetto a un set cinematografico dove tradizionalmente il regista è solo, solo contro tutti. Esperienza positiva, farei volentieri il bis con Mediaset Premium".