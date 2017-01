Farrah Abraham, strip da 500mila dollari

11:27 - Strip da 500mila dollari per la "porn mom" Farrah Abraham. Dopo il porno, il rehab e la linea di sex-toy, l'ex stellina del reality "Teen Mom" racconta a "E! News" la sua nuova carriera da spogliarellista. E' stata assunta come cameriera da un night club in California, ha cominciato a ballare per guadagnare di più e poi ha deciso di "regalare" lo spettacolo hot.

Per assistere allo spogliarello bisogna sborsare 2.500 dollari in un'ora e la 23enne racconta di aver firmato un contratto di ben 544mila dollari. "E 'davvero divertente – spiega il titolare del locale - ho assunto Farrah come cameriera circa un mese fa e poi abbiamo parlato. Ha deciso di passare alla danza. E poi abbiamo parlato di nuovo e siamo giunti ad un accordo per sei cifre. Siamo veramente felici ed entusiasti".