Extreme Makeover Home Edition Italia, ospiti Gigi D'Alessio e star di Centovetrine

12:35 - Terza puntata per "Extreme Makeover Home Edition Italia" lunedì 16 giugno in prima serata su Canale 5. Alessia Marcuzzi e la squadra del programma regalano alla famiglia Maini di Torino un'altra grande e inaspettata sorpresa: la visita di Gigi D'Alessio e degli attori di "Centovetrine", di cui sono grandi fan.

Protagonisti della puntata sono i 7 componenti della famiglia Maini che, attualmente, vivono in 50 mq a Castellamonte, in provincia di Torino. Da anni il loro più grande desiderio è quello di avere una casa più vivibile: la squadra di Extreme Makeover composta tra gli altri dall'architetto Nicola Saraceno, dall'interior designer Fabrizio Vilardo e dal garden designer, Luca Tirani, lo realizza in soli 7 giorni.



La famiglia Maini è composta da Massimo e Maria, sposati da 14 anni, dalle loro figlie Valentina, Adelina e Alessia, dalla giovane zia Arianna (sorella di Maria) e dal nonno Mario, papà di Massimo. La casa dove vivono a Castellamonte è quella del nonno. Per ristrutturarla, almeno parzialmente, la coppia ha aperto un mutuo. Ma Maria ha perso il lavoro e da quel momento, in casa ci si arrangia con lo stipendio di Massimo e la pensione del nonno.