Eva Grimaldi: "Faccio fatica a trovare ruoli, sono troppo vecchia o troppo giovane"

Eva Grimaldi è tornata in tv nei panni della ballerina Lily per la fiction "Il peccato e la vergogna 2", ma l'attrice ammette che è sempre più difficile trovare i personaggi giusti per lei. "Alla mia età (52 anni) faccio fatica perché non posso interpretare personaggi troppo giovani, ma neanche troppo vecchi, per via del mio aspetto giovanile - racconta a Vero -. Io non chiedo altro che invecchiare e svolgere in pace il mio lavoro!".

In tv l'attrice è impegnata con la fiction "Il peccato e la vergogna 2", in cui interpreta una ballerina che diventa madre. Un lato del personaggio che l'ha particolarmente emozionata: "Le scene girate sono state toccanti. In alcuni momenti mi sono talmente calata nella parte da vivere la bambina come fosse davvero mia figlia"



Negli anni la Grimaldi ha trascorso anche lunghi periodi lontano dai riflettori, ma adesso è decisa a recuperare il tempo perduto: "Le persone tendono ad etichettarti come bella e bona, senza andare oltre. Il mio percorso professionale è stato disordinato perché spesso ho anteposto l'amore al lavoro. Ora voglio crearmi una carriera solida, basta lustrini, tacchi alti e ciglia finte. Voglio aprire i miei orizzonti e abbracciare altre opportunità".