Eugenio, primo bagnetto con Brando

"Bagnetto col mio amore", scrive Eugenio Colombo su Instagram e scatena immediatamente i fan. Per l'ex tronista è un periodo d'oro. Innamoratissimo della sua compagna, la bella toscana Francesca Del Taglia, che ha conosciuto proprio a "Uomini e Donne", si gode la vita da papà con il piccolo Brando, nato tre mesi fa. Adesso, per coronare il loro sogno, mancano solo le nozze.

In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia, e invece Francesca ed Eugenio hanno dimostrato che l'amore può arrivare davvero in un programma televisivo. Nel frattempo sono diventati genitori. Adesso confessano di vivere per il piccolo Brando, anche se non rinunciano mai a coccolarsi, abbracciarsi e baciarsi. Più perfetti di così...