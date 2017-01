Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la Notizia con Ezio Greggio

15:03 - Da martedì Enzo Iacchetti torna ad affiancare Ezio Greggio alla conduzione di Striscia la notizia. Insieme dal 26 settembre 1994, la coppia Ezio-Enzino siederà ancora dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci (su Canale 5 dalle ore 20.40) per la ventesima edizione consecutiva. "Quando vedo il nasone del mio socio storico spuntare nel mio camerino comincio a ridere", ha dichiarato Ezio Greggio sul rientro dello storico partner.

"Con lui c'è una vita di lavoro insieme che ci passa davanti agli occhi e il piacere di far coppia. A proposito, so che domani si presenta in tailleur, postumi del Vizietto in teatro...", ha aggiunto il comico. "Mi ha detto Enzo che Thohir è un nostro grande fan e che vorrebbe lui e me a condurre Striscia in Indonesia".