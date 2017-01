Enzo Iacchetti: "La mia carriere deve ancora cominciare"

08:50 - Questo è un anno speciale per Enzo Iacchetti. Vent'anni alla conduzione di "Striscia la Notizia" e 35 anni di carriera tra teatro e musica anche se, come dice a Tgcom24, "la mia carriera deve ancora incominciare". Il mattatore è impegnato al Teatro Manzoni di Milano il 12 marzo con "Chiedo scusa al Sig. Gaber" per sostenere AIRC e poi in tour con l'Orchestra Sinfonica della Magna Grecia dal 21 marzo al Teatro Valentino di Castellaneta a Taranto.

Come nasce la volontà di creare lo spettacolo "Chiedo scusa al Sig. Gaber"?

E' la ricerca di un omaggio originale al mio Maestro e amico. Ho voluto ricordare il Gaber allegro e spensierato della tv in bianco e nero,dove canzoni come Torpedo Blu, il Cerutti Gino, Il Riccardo, Barbera e champagne e molte altre sono diventate dei veri cult. Riarrangiate, ricostruite e contaminate con la musica di oggi, appaiono un omaggio originale vestito su misura per le mie corde di attore.



Cosa puoi anticiparci del tour con l'Orchestra Sinfonica della Magna Grecia?

Lo stesso spettacolo (eseguito con i miei 4 tradizionali musicisti) è stato richiesto al Sud per essere eseguito insieme all'Orchestra Sinfonica della Magna Grecia. Un'esperienza unica e spero ripetibile anche qui a Milano. 40 professori d'orchestra mi accompagnano nel concerto mantenendo intatti gli arrangiamenti del quartetto, aggiungendo le sezioni di archi, fiati percussioni ecc. il risultato è straordinario.



Perché hai deciso di inserire proprio "Chiedo scusa al Sig. Gaber" nell'ambito dell'evento dell'Airc al Manzoni di Milano il 12 marzo?

Con AIRC ho sempre collaborato e appena mi hanno chiesto di intervenire per una raccolta fondi, ho pensato: "Quale più bel modo c'è di fare solidarietà se non presentare Il Gaber milanese degli anni 60/70?". L'idea è piaciuta e invito tutti a questa serata benefica il 12 marzo al Teatro Manzoni, due ore di divertimento assicurato facendo del bene alla Ricerca sul Cancro.



Sei alla conduzione di "Striscia la notizia" da vent'anni, ricordi il primo giorno di trasmissione?

Pensavo a uno scherzo. Sapevo che Ricci e Greggio erano matti da legare. Durante le prove Ezio non si presentò, mi fecero provare con un figurante. Per sicurezza registrammo (così per tenermi più tranquillo). Io stetti al gioco e rivedemmo tutti insieme la puntata nello studio, due piani sottoterra. Ero sicuro che non sarei andato in onda. Sono scappato di sopra e ho telefonato a mia mamma. "Mamma, mi avete visto?" - "Siiii" rispose lei, "ma che giacca brutta ti hanno messo!!". Li avevo capito che era fatta!



Il bilancio di 35 anni di carriera?

35 anni sudati, cercati e voluti. Mai chiesto un favore. Ho fatto la miglior televisione, decine di pièces teatrali ad alto livello, 2 Musical da protagonista, 6 dischi (un disco d'oro 2 anni fa) 4 libri, ho scritto testi e fatto regie. Ma attenzione: la mia carriera deve ancora incominciare!



