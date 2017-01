Emmy, "Game of Thrones" sul podio

13:37 - Il podio, annunciato, è per "Game of Thrones", che fa incetta di candidature agli Emmy Awards 2014 con 19 nomination, seguito a ruota da "American Horror Story" (17) e "Breaking Bad" (16). La consegna dei premi più ambiti della tv americana, giunti alla 66esima edizione, si terrà il 25 agosto con un presentatore d'eccezione: il comico Seth Meyers.

Ottimo esordio per la new entry dell'HBO "True Detective", che concorre non solo come miglior serie Drama ma vedrà anche le sue star, Woody Harrelson e Matthew McConaughey, darsi battaglia nella categoria di miglior attore protagonista in una serie Drama, insieme al campione in carica Jeff Daniels (The Newsroom), Bryan Cranston (Breaking Bad), Kevin Spacey (House of Cards) e Jon Hamm (Mad Men). Le altre serie finaliste nella cate goria Drama sono le stesse dell'anno scorso (Breaking Bad, Game of Thrones, Mad Men, Downton Abbey e House of Cards) fatta eccezione per Homeland, scalzata quest'anno da True Detective.



Per quanto riguarda le leading ladies della categoria Drama, graditissima new entry è quella di Lizzy Caplan (Masters of Sex) e altrettanto gradito e' il ritorno in nomination di Julianna Margulies (The Good Wife). In lizza ci sono poi le solite Claire Danes di Homeland (vincitrice scorsa edizione), Kerry Washington (Scandal), Michelle Dockery (Downton Abbey) e Robin Wright (House of Cards). Nella categoria Comedy, "Modern Family" proverà a vincere il titolo per il quinto anno di fila concorrendo contro The Big Bang Theory, Veep, Orange Is the New Black, Louie e la new entry Silicon Valley. Nella categoria Film Tv e Mini Serie la veterana American Horror Story (Coven) si vedrà contrapposta a Fargo, Bonnie & Clyde, Luther, Treme e The White Queen.