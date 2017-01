26 agosto 2014 Emmy Awards, trionfa "Breaking Bad"

11:27 - Si è svolta a Los Angeles la 66.ma edizione degli Emmy Awards, gli "Oscar" della televisione americana. A trionfare è stata la serie "Breaking Bad", che si è portata tutti i premi più importanti riservati alle serie drammatiche, tra cui migliore serie, migliore attore protagonista e migliori attori non protagonisti. "Modern Family" ha invece vinto il premi come migliore serie comica.

In una lunga serata di premiazione al Nokia Theatre, condotta da Seth Meyers, alla fine i pronostici sono stati rispettati, con il favorito, "Breaking Bad", che ha fatto il pieno pur dovendosela vedere con serie di tutto rispetto come "Il trono di spade", "House of Cards", "Downton Abbey", "Mad Men" e "True Detective". Proprio quest'ultima serie sembrava avesse la possibilità di uscirne vincitrice, con due protagonisti del calibro di Mattew Mc Conaughey e Woody Harrelson, che invece sono rimasti a bocca asciutta.



Migliore attore drammatico è stato incoronato infatti Bryan Cranston, alias Walter White, che con un look alla Clark Gable ha ricordato di quando ragazzino amava cercare scorciatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità e ha dedicato il premio ai giovani che sono oggi come era lui augurando loro di trovare una passione cui dedicarsi. Gloria anche per l'attrice non protagonista femminile di "Breaking Bad", Anna Gunn e per Aaron Paul, migliore non protagonista maschile che molto commosso ha ringraziato i colleghi.



Per le serie drammatiche che hanno protagonista una donna, dove "Breaking Bad" non concorreva, invece ha vinto Julianna Margulies, per il suo ruolo in "The Good Wife", aggiudicandosi un premio che si pensava conteso tra le mani di Robin Wright, per "House of Cards", che vedeva tra i nominati nel suo cast anche il protagonista maschile Kevin Spacey, e Claire Danes, per "Homeland".



Per quanto riguarda le serie non drammatiche terzo successo da protagonista per Julia Louis Dreyfus, al terzo Emmy per il suo ruolo in "Veep" e Jim Parson, al quarto Emmy per il suo personaggio in "The Bing Bang Theory". Ty Burrel ha invece vinto come migliore attore non protagonista in una serie non drammatica, per "Modern Family", mentre Allison Janney ha vinto come migliore non protagonista femminile in una serie non drammatica, grazie al suo ruolo in "Mom".



Immancabile nel corso della serata un momento molto toccante dedicato a Robin Williams, che della tv è stato grande protagonista. Una sua immagine su uno schermo e l'amico di sempre Billy Cristal a raccontare aneddoti per descriverlo e ricordarlo. Tra risate e commozione. "Era il migliore amico che si potesse immaginare e oggi è molto difficile parlarne al passato, perché lui era molto presente nelle nostre vite e lo è stato per quarant'anni - ha detto Cristal -. Era la stella più luminosa e la sua luce continuerà a illuminarci e scaldarci. Robin Williams è un concetto".