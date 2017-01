11:43 - Da Julia Roberts a Washington Lena, da Dunham Claire a Danes January Jones a Kiernan Shipka, gli Emmy Awards sono anche l'occasione per mettere in mostra gli abiti e la bellezza. Sul red carpet del Nokia Theatre di Los Angeles hanno sfilato in molti vip. Abiti spettacolari e sexy, tatuaggi e forme sinuose in bella vista, colori sgargianti e delicati. Ecco una gallery della passerella.