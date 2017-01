Emma romantica a "C'è Posta per Te"

14:42 - Sabato 8 marzo alle 21.10 su Canale 5 ottava puntata di "C'è Posta per Te", il people show dei sentimenti di Maria De Filippi. Ospiti in studio Raoul Bova e Emma Marrone che dedica ai protagonisti della sua storia il suo nuovo singolo "Trattengo il fiato", tratto dall'album "Schiena Vs Schiena" da 47 settimane in top ten.

Gli ingredienti che fanno il successo del programma, giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, sono le storie della gente comune, i sentimenti di amicizia, di amore, i legami filiari e familiari.