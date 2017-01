Emma Marrone, Tapiro d'oro dopo l'Eurovision Song Contest

17:24 - Emma Marrone riceve il suo primo Tapiro d'oro a "Striscia la Notizia" per essersi aggiudicata il 21esimo posto in classifica all'Eurovision Song Contest 2014 e per le numerose critiche ricevute. L'attapirata cantante pugliese, intercettata da Valerio Staffelli a Roma, ha detto: "Non si può sempre vincere".

"E' un periodo un po’ sfigato, ho Saturno contro! Però almeno un premio l’ho preso, quello della risata", ha commentato sollevando in aria il Tapiro. Riguardo al tanto contestato look, la Marrone ha dichiarato: "L’ho scelto insieme al mio staff. A me piaceva. Ci vuole coraggio! E io almeno ne ho avuto".



E la cantante in una intervista a La Repubblica torna sull'argomento look: "Non si possono offendere pesantemente le persone. Lo sa cos'hanno scritto di me quando ho fatto il tour e indossavo le tutine? Che sembravo il Gabibbo, e anche che sembravo uscita dai Teletubbies. Non l'ho mai detto ma ora lo voglio dire perché ero costretta a mettermi 'ste tutine. Mi avevano rioperato all'utero, perché ho avuto un tumore, portavo una guaina che partiva dall'inguine fino allo sterno. Pensavano che non sarei riuscita a farle quelle quindici date del tour... Ennio Capasa mi ha aiutato, si è messo alla ricerca del tessuto più elastico e morbido per i costumi. Lo vede? A volte ci sono scelte dovute più che volute".