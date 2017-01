25 settembre 2014 Emma e Belen fanno pace a "Tu si que vales" L'incontro durante una puntata del nuovo show di Canale 5 presentato dalla Rodriguez e in cui la Marrone è giudice popolare Tweet google 0 Invia ad un amico

11:39 - Sono passati tre anni da quando negli studi di "Amici" Belen si innamorò di Stefano De Martino che ai tempi era fidanzato con Emma. Nel frattempo i due si sono sposati e hanno avuto un figlio. Da allora la Marrone e la Rodriguez non si sono più parlate. Le vecchie ruggini ora sono un ricordo lontano. Perché la showgirl e la cantante si sono incontrate negli studi di "Tu sì que vales" e hanno fatto "pace" con un bacio come mostrano le foto di Tgcom24.

Emma infatti è giudice popolare per una puntata dello show presentato dalla Rodriguez e da Francesco Sole con i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Bene, l'incontro tra le due prime donne dello showbiz era inevitabile.



E come due vere signore, invece di ignorarsi, hanno deciso di siglare la pace in tv con tanto di baci, abbracci e pare complimenti reciproci. Le due erano state avvistate nello stesso ristorante a Milano da "Chi", ma in quel caso non si erano neanche salutate. Adesso però gli antichi rancori sono acqua passata.