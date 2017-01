Emis Killa accende il "Coca-Cola Summer Festival"

12:48 - Tra i protagonisti della terza puntata del "Coca-Cola Summer Festival" in onda stasera su Canale 5 in prima serata c'è Emis Killa. Il rapper si è aggiudicato, in poco più di un mese, il disco d'oro digitale per il tormentone "Maracanà". Ospite speciale della kermesse condotta da Alessia Marcuzzi, insieme a Angelo Baiguini e Rudy Zerbi è Biagio Antonacci.

"Maracanà" è contenuto in "Mercurio 5 stars edition", la nuova versione del suo ultimo album di successo che contiene altri 3 inediti (“Balla col diavolo”, “Brutta”, “Se penso al rap”) e "Il mondo dall'alto (di un palco)", il dvd del live all’Alcatraz di Milano dello scorso aprile, con immagini esclusive, backstage e interviste.



Saliranno sul palco anche Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Bianca Atzei, Club Dogo, Gigi D’Alessio, Dolcenera, Roby Facchinetti, Giusy Ferreri, Gianluca Grignani, Moreno ft. Fiorella Mannoia, Gabry Ponte, Francesco Renga e Francesco Sarcina. Imany, Saule, Charlie Winston e Mr Probz sono invece gli ospiti internazionali.