8 febbraio 2014 Ellen Pompeo e Paolo Bonolis tra le storie commoventi di "C'è Posta per Te" La star di "Grey's Anatomy" e il mattatore di "Avanti un altro" da Maria De Filippi

12:02 - Quinto appuntamento con il people show "C'è posta per te" condotto e ideato da Maria De Filippi. Nella puntata di sabato 8 febbraio, in onda in prima serata su Canale 5, ci sono ospiti: Paolo Bonolis e l'attrice Ellen Pompeo, ossia la dottoressa Meredith Grey della serie tv cult "Grey's Anatomy".

Perno dei racconti le storie familiari della gente comune che con oltre 1.500 mail settimanali chiede aiuto alla redazione del programma per ritrovare una persona cara, un figlio abbandonato, un amore finito, per realizzare il proprio sogno o per fare una sorpresa ad una persona amata.