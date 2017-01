12 agosto 2014 Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, acrobazie in acqua per le due ex Veline La storica coppia di "Striscia la Notizia" si è riunita in California Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:20 - Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono entrate nei cuori degli italiani ballando insieme sul bancone di "Striscia la Notizia" e dopo 15 anni la loro amicizia è ancora solidissima. Entrambe hanno trovato l'amore negli Stati Uniti e continuano a frequentarsi anche in California, divertendosi come due bambine. Per rinfrescarsi un po' si sono tuffate nella piscina di Eli, provando spericolate acrobazie in acqua.

Il tempo non ha scalfito l'amicizia tra Eli e Maddy che, per ironia del destino, hanno trovato entrambe la felicità negli Stati Uniti. La bionda pugliese ha infatti sposato il musicista Stef Burns, chitarrista di Vasco, da cui ha avuto la piccola Jamie. Anche Elisabetta è da tempo di casa sulla West Coast e tra poco più di un mese (il 14 settembre) convolerà a nozze con il chirurgo Brian Perri.