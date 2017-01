2 settembre 2014 Elga e Diego: "Ci manca solo un figlio" Enardu e Daddì, che si sono innamorati grazie a "Uomini e Donne" nel 2009, raccontano al settimanale "Vip" i loro progetti tra matrimonio e famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:48 - Si sono innamorati grazie a "Uomini e Donne" e nonostante siano passati cinque anni la storia tra Elga Enardu e Diego Daddì prosegue a gonfie vele. Nove anni di differenza, 38 lei e 29 lui, non hanno pesato sul loro rapporto. La coppia si racconta al settimanale "Vip" tra progetti e sogni: "Siamo pronti a convolare a nozze, ci manca solo un figlio".

"Nonostante tutto e tutti - speigano Elga e Diego - la nostra unione è stata sempre solida. Non abbiamo mai vissuto momenti di confusione o periodi di vera crisi". La Enardu ha conosciuto Daddì nel 2009, quando reduce dal trono era rimasta single. Lui invece corteggiava un'altra. Ma frequentandosi come amici, hanno scoperto di piacersi. "Insieme siamo molto felici - assicurano - l'unica cosa che ci manca è la benedizione di un figlio. Ci stiamo lavorando... ma anche senza un bebè ci sentiamo una famiglia". E il matrimonio? "Abbiamo già una data in mente, e non è lontana".