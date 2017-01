Elenoire Casalegno: "Paura? Solo dei ragni"

09:25 - A "Mistero" indaga su aldilà e paranormale, ma nella vita Elenoire Casalegno confessa di non aver paura dell'ignoto. L'unica fobia, ammette a Tgcom24, "sono i ragni". La bellissima showgirl torna in tv da protagonista ogni giovedì in prima serata su Italia 1 e racconta: "E' un programma che vedevo da casa, ho sempre sognato di poterlo fare...".

Elenoire com'è questo ritorno in tv?

Sono molto contenta di fare 'Mistero' anche perché è un programma che mi è sempre piaciuto. Lo guardavo da casa, mi affascinano i temi affrontati: l'ignoto, l'aldilà, il paranormale. Ho sempre sognato di potermene occupare.



Come ti sei trovata con gli altri?

Più o meno li conoscevo tutti, quindi benissimo. E poi io e Jane Alexander siamo praticamente due maschiacci, quindi non abbiamo problemi a relazionarci con gli uomini e loro con noi.



C'è una cosa di cui hai paura?

Il paranormale non mi spaventa, ho più paura dei vivi se devo essere sincera... In realtà ho una fobia, che ho cercato di vincere negli anni, senza però riuscirci: mi terrorizzano i ragni. Non ci sono serpenti che tengano, se vedo un ragno impazzisco.



Sei molto bella, qual è il segreto?

E' solo fortuna, tanta. Non sono una di quelle che sta sempre a dieta, o che manda giù beveroni. Mangio tanto... pasta, pane... Ma tutto sano. Vado in palestra due volte a settimana, non sono una fissata. Mi chiedo come facciano certe mamme a passarci le giornate intere...



Che mamma sei?

Swami frequenta il primo anno di liceo, sa che può contare su di me, che ci sarò sempre per lei, ma non sono una mamma-amica. Anzi. Sono molto severa. E' figlia di genitori separati, vive con me, e anche se suo papà è molto presente, spesso mi tocca fare da mamma e da papà.



Ha velleità artistiche?

Io l'ho sempre tenuta lontana dal mio lavoro, guarda poco la tv e piuttosto le piacciono i film in bianco e nero... Anche se mi tocca portarla ai concerti di One Direction.. per una mamma rock come me...



A proposito, quando un programma di musica?

Ho cominciato da lì, anche se i tempi sono cambiati. La muscia in tv non funziona più, con l'avvento di Internet ecc.. Bisognerebbe trovare una formula nuova, mi piacerebbe...



Che rapporto hai con la moda?

Posso osare e mi diverte tantissimo. Ma non la subisco. Anzi la personalizzo, è il consiglio che do sempre, anche nel mio blog. Le cose che indossiamo ci devo appartenere.



Elenoire, come sei cambiata in questi anni?

Sono partita con i tatuaggi, sembravo una pazza, e chissà cosa si aspettavano da me. Invece mi ritrovo a essere mamma, a fare una vita tranquilla, se vuoi banale: casa, lavoro, famiglia. Dipende molto da come sei cresciuta, dai valori che ti hanno inculcato. Io sono il risultato di tutto ciò. L'abito non fa mai il monaco.