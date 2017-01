Edoardo Pesce: "Felice di interpretare un gay nei Cesaroni"

12:23 - Edoardo Pesce è la new entry in casa "Cesaroni". Nella fiction di Canale 5 veste i panni di Annibale, un avvocato omosessuale, e al settimanale "Visto" l'attore confessa: "Anche se non sono mancate le polemiche sul mio personaggio, sono felice di interpretare un ruolo così sfaccettato".

"Sono stato accolto con molto calore - racconta Edoardo - e io che da sempre ho come hobby l'imitazione ho imparato subito a fare la parodia di Maurizio Mattioli". Difficile interpretare un omosessuale? "Ho lavorato molto per non rischiare l'effetto 'vizietto'. Il nostro Paese è molto indietro rispetto a queste tematiche, basti pensare che una coppia gay non può sposarsi".



Nei Cesaroni però Annibale è sposato con il suo compagno: "Ma sono dovuti andare all'estero, in Spagna. Dopo la prima puntata mi sono arrivati messaggi controversi, da una parte omofobi, dall'altra però anche molti incoraggiamenti...".