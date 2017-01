15 maggio 2014 Edoardo Costa, dopo la maxi truffa se la spassa con le star In attesa della sentenza d'appello viaggia tra gli Stati Uniti e la Turchia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:32 - La condanna in primo grado per truffa e appropriazione indebita non sembra aver ostacolato la carriera di Edoardo Costa, che in attesa della sentenza di appello è impegnato in Turchia sul set del film "Panzehir". Sui social l'ex bello di "Vivere" tiene aggiornati i fan sui suoi spostamenti in giro per il mondo, facendosi selfie sorridenti con star di Hollywood del calibro di Bruce Willis e David Beckham.

Nessun divo sembra scappare al telefonino di Edoardo Costa, che vanta una galleria di star degna della Walk of Fame. Tra i Vip acchiappati Rihanna, David Beckham, Dustin Hoffman, Pharrell, Jane Fonda e Owen Wilson.



Mentre lui se la gode tra gli Stati Uniti e la Turchia, in Italia è stato intanto condannato in primo grado per truffa e appropriazione indebita a 3 anni di reclusione, 2mila euro di multa e 7mila di risarcimenti complessivi.