Dylan Magon dopo "The Voice Of Italy" solo "Angeli e diavoli"

"Diamante" è l'Ep d'esordio di Dylan Magon, rapper semifinalista di "The Voice Of Italy" nella squadra di J-Ax. Il primo singolo è "Angeli e diavoli" e Dylan presenta in anteprima il video a Tgcom24. "L'esperienza al talent mi ha lasciato tante belle emozioni e tante belle amicizie, a partire da Valerio Jovine allo stesso J-Ax", ha detto.

Richard Dylan Magon è nato a Palermo il 1 marzo del 1993. Da piccolo è stato sempre stato un bambino silenzioso ed insicuro: "Spesso ero preso di mira per il colore e questo mi faceva soffrire molto. Crescendo, col tempo, imparai ad avere più fiducia in me stesso. Grazie anche alla musica. Cominciai a cantare all'età di 10 anni. Verso i 17 anni mi sono appassionato particolarmente al rap dal punto di vista della scrittura e del canto. Passo anni in giro per l'Italia per le battle di freestyle".



“Diamante” è un disco con 6 brani tra cui alcuni scritti dallo stesso Dylan, in cui racconta la sua storia personale: dall’amore (“Angeli e demoni”), a pezzi più leggeri (“Voglio ballare”), passando per un brano in cui Dylan racconta della passione e del sesso (“Vieni via con me”). Non manca la cover di “Hold on we're going home cover”, che il rapper palermitano aveva cantato al Knockout di "The Voice of Italy". Il disco si completa con “Ancora” e “Non fare il negro”.