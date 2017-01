Dschungel-Show, lo spogliarello sexy che ha conquistato i tedeschi

10:54 - In Germania sono tutti pazzi per un reality show ambientato nella giungla. Tra prove proibitive con scarafaggi, vermi e grilli c'è anche spazio per qualche siparietto hot. E' successo durante il collegamento in studio al Dschungel-Show, dove tra uno scambio di opinioni e l'altro sull'andamento delle prove, la bombastica Bettie Ballhaus, una delle concorrenti,a fine serata ha fatto uno spogliarello perfetto. E gli ascolti l'hanno premiata.