Dramma al Gf inglese, concorrente rimane incinta e perde il bambino

11:30 - Dramma sotto l'occhio delle telecamere per Kimberly Kisselovich, modella californiana e concorrente del Grande Fratello inglese. La ragazza era stata costretta ad uscire dal reality due settimane fa a causa di forti dolori addominali. Al Daily Star ha poi raccontato la verità: era rimasta incinta di un altro concorrente, Steven Goode, ma ha perso il bambino perché il feto si era sviluppato all'esterno dell'utero.

All'uscita del reality Kimberly non sapeva di essere rimasta incinta e aveva scherzato con la conduttrice sulla questione, indossando un finto pancione. Una volta in ospedale, però, le analisi hanno confermato una gravidanza extrauterina. Il feto si era sviluppato all'esterno dell'utero causando così la perdita del bambino.



All'interno della Casa la modella aveva avuto alcuni rapporti sessuali con un altro concorrente, il manager Steven Goode, ma durante uno di questi incontri il preservativo si era rotto. "Il dottore mi ha detto che l'arco temporale indica Steven come il padre del bambino - ha spiegato - Sono molto preoccupata e anche Steven, che ha parlato con tutti i dottori, è sconvolto. Mi hanno detto che forse dovranno asportarmi l'utero e c'è la possibilità che non possa più avere bambini in futuro".