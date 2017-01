12:50 - Entrambi hanno conosciuto la popolarità grazie a due telefilm amatissimi come "E.R. - Medici in prima linea" e "Dr. House", ora si si trovano per la prima volta insieme sul set di "Tomorrowland". Hugh Laurie e George Clooney sono stati immortalati sorridenti e concentrati per il nuovo film a Valencia, in Spagna.