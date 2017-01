13 agosto 2014 Dopo "Tempation Island" Manfredi Ferlicchia si sfoga:"Giorgia mi ha deluso" L'ex della Lucini racconta tutto il suo dolore anche se sembra ormai certa la sua avventura come tronista a "Uomini e Donne" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - "La mia storia con Giorgia Lucini è finita. Lei mi ha deluso, mi ha fatto soffrire, mi ha preso in giro e ha tradito la mia fiducia. Non voglio più vederla né sentirla: mi ha umiliato". Uno sfogo a cuore aperto quello di Manfredi Ferlicchia sulle pagine di "Di Più". Dopo la fine della loro storia d'amore davanti alle telecamere del reality il modello si toglie qualche sassolino... Intanto, il trono di Uomini e Donne, è sempre più vicino...

"Sono ancora innamorato di lei, una storia come la nostra non si dimentica così di punto in bianco. Lei invece mi ha scordato subito: si sta già frequentando con un altro ragazzo". Uno sfogo pieno di rammarico quello del modello siciliano che, dopo la partecipazione al reality di Canale 5 Temptation Island, è tornato a casa senza fidanzata e con l'orgoglio ferito. Al settimanale confessa che quello che gli ha fatto più male è stato il fatto di sentirsi tradito, "in pochi giorni ha creato un'intesa con un altro, un'intimità che con me aveva impiegato mesi a costruire. Mi sembrava di vedere un'altra donna e mi questo mi ha fatto venire molti dubbi. Il colpo di grazia me l'ha dato qualche tempo dopo... Mi ha chiamato per dirmi che si stava già frequentando con un altro. Le sue parole sono state una pugnalata al cuore".



Bello e sensuale, fisico aitante e sguardo da cerbiatto, c'è da scommettere che Manfredi non farà fatica a trovare una nuova fidanzata. Lui nega, "ora sto male, non voglio nessuno" ma pare abbastanza certo che a settembre parteciperà a Uomini e Donne nel ruolo che fu della sua ex, quello di tronista.