Donna e Kelly, reunion dopo Beverly Hills

Dopo la riconciliazione con il marito, Tori Spelling è pronta a tornare in tv con una bella sorpresa. Un nuovo progetto e una reunion, con l'ex di Beverly Hills 90120 Jennie Garth (Kelly Taylor). Abc Family ha detto sì alla comedy "Mistery Girls" di cui l'attrice è protagonista e produttrice. I fan sono già in trepidazione.

La sitcom è tutta incentrata su due ex detective, Charlie e Holly, di una serie tv che finita l'esperienza in televisione si incontrano di nuovo e cominciano a investigare nella vita vera. Charlie (Garth) adesso è una casalinga mentre Holly (Spelling) vive ancora pensando ai fasti del passato. Ma un certo punto, un fatto sconvolge le loro vite. Per sempre. Il testimone di un delitto decide di raccontare solo alle due star che ammirava in tv cosa ha visto. La messa in onda è prevista per il 2014, le riprese cominceranno a breve.