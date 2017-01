Donna e Kelly di "Beverly Hills" di nuovo insieme in tv con una sit-com

09:16 - Sono passati 20 anni da quando Tori Spelling e Jennie Garth scorazzavano a bordo di auto di lusso tra le colline di "Beverly Hills", nei panni delle amiche del cuore Donna e Kelly. Ora le due ragazzine della tv anni '90 sono tornate insieme sul set per una sit-com, in cui vestiranno i panni di due detective in gonnella. "Mystery Girls" - questo il titolo dello show - andrà in onda negli Stati Uniti sulla ABC a partire dal prossimo 25 giugno.

La sit-com segue le avventure dell'ex soubrette Charlie Contour (Garth), ritiratasi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. La tranquilla vita di Charlie viene sconvolta quando viene coinvolta in un caso insieme alla sua ex collega Holly Hamilton (Spelling). Le donne anni prima conducevano insieme uno show televisivo sui misteri e rispolvereranno le loro doti investigative quando il testimone del crimine (grande fan del loro show) chiederà espressamente di loro per scoprire la verità.