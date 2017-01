Donatella Rettore: "Mi sono rotta la spalla allenando il cane"

11:51 - Brutto incidente per Donatella Rettore, che ha dovuto interrompere il suo tour estivo dopo essersi rotta l'omero. A "Pomeriggio Cinque" la cantante ha raccontato che il suo cane l'ha fatta cadere a terra durante un esercizio di agility. In studio, a fianco a lei, c'era anche il 'colpevole' della frattura. Durante l'intervista il quattrozampe si è fatto sentire ed è anche riuscito a baciare sulla bocca Barbara D'Urso.

Lupo e Orso, i due cani della Rettore, hanno portato scompiglio durante l'intervista, abbaiando e cercando di attirare l'attenzione della loro padroncina. Il più intrepido dei due era proprio Lupo, il responsabile della caduta, che ha riempito di baci e coccole la conduttrice. Di fronte a tanta passione la D'Urso non ha potuto far altro che sospendere la chiacchierata, scherzandoci su: "E' innamorato di me, te ne devi fare una ragione. Io te ci vediamo un'altra volta, torni a trovarmi".