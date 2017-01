Don Pardo, addio alla voce storica del "Saturday Night Live"

12:29 - Dominick 'Don' Pardo, conduttore radiotelevisivo americano e storica voce introduttiva del "Saturday Night Live" è morto a 96 anni. Ha lavorato al programma comico per 38 anni, ma ha prestato la sua voce inconfondibile anche alle versioni americane di programmi come "La ruota della fortuna" ed "Ok, il prezzo è giusto".

Alla Nbc fin dagli inizi della sua carriera, è stato anche attore nel film "Radio Days" di Woody Allen. Nel 1976 partecipò come voce narrante alla tournée di Frank Zappa durante la quale venne registrato l'album Zappa in New York pubblicato nel 1978.