Diego Abatantuono e Chiara Francini, la nuova strana coppia di "Colorado"

08:50 - "Colorado", programma comico cult di Italia Uno, torna in primavera e festeggia il traguardo della quindicesima edizione con grandi novità e rinnovamenti. La conduzione è affidata ad uno dei personaggi dello spettacolo più amati: Diego Abatantuono, padre putativo del programma e a Chiara Francini, attrice e conduttrice di "Fashion Style", andato in onda su La5. Inoltre la scenografia sarà completamente ripensata e originale.

E’ proprio Diego Abatantuono, con Maurizio Totti e Piero Crispino, ad avere l’idea, nel 2003, di riunire un nutrito gruppo di giovani comici emergenti alla “Salumeria della Musica”, locale milanese che ancora oggi ospita i laboratori del programma. Il successo non tarda ad arrivare, e Colorado approda su Italia Uno in seconda serata per poi essere promosso in prima serata nel 2005. Ad oggi si conferma come uno dei capisaldi della comicità in tv. Naturalmente non mancherà l’inserimento di nuovi comici nel cast e dei graditi ritorni.