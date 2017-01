Diana Del Bufalo: "Tutte le donne praticano autoerotismo"

10:20 - Alle provocazioni Diana Del Bufalo ci ha abituati. L'ex cantante di "Amici", dopo il tormentone estivo contro la ceretta al grido di "Ce l'ho pelosa", su Facebook parla di masturbazione femminile: "Se qualche donna-ragazza vi dice che non pratica autoerotismo... Mente!". Scatenando subito tantissimi commenti e migliaia di "mi piace".

Una dichiarazione che è destinata a far discutere, ma Diana non è certo il tipo che si tira indietro. Poco tempo fa ha persino ammesso che ai tempi di "Amici" si era presa una bella cotta per Rudy Zerbi, subito stoppata da Maria De Filippi. Adesso torna a far parlare con un'altra provocazione. Che ha già trovato il sostegno di molte donne.