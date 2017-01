Diana Del Bufalo: "Ad Amici presi una cotta per Rudy Zerbi"

10:39 - Ai tempi di "Amici", che le piacesse Rudy Zerbi, si era capito. Tra Diana Del Bufalo e il prof, infatti, c'era un feeling speciale. Dopo tanti anni è la stessa allieva del talent a confessare a "Top" la simpatia, a senso unico, stoppata subito da Maria De Filippi: "Avevo preso una cotta, Maria se n'era accorta e mi ha ripresa, mi disse 'Diana ma cosa fai? Stai arrossendo. Sei diventata matta? Lui ha figli'...".

"Rudy è molto affascinante - continua Diana - Eravamo a scuola e ad un certo punto, nel corridoio è passato Zerbi. Io ho fatto un commento positivo su di lui e ricordo ancora le parole di Maria. Mi sono molto vergognata. In realtà, credo che sia una cosa normale invaghirsi del proprio insegnante. Sono situazioni che si possono creare: passavamo tutto il giorno a stretto contatto. Io avevo 20 anni e lui era molto più grande di me. Subivo il suo fascino ma era una cosa platonica".



Adesso la cantante è innamoratissima del suo compagno, Francesco Arpino: "Sì, sono fidanzata. Sto bene con lui. Quando qualcuno mi chiede se cercassi un fidanzato simile a Zerbi, io rispondo assolutamente no. Anche perché in un uomo apprezzo i capelli, ma questo a Zerbi non ditelo, visto che non ce li ha!".