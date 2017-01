Demi Lovato, nuovo taglio rosa shock

13:35 - Cambio di look per Demi Lovato, che per i capelli ha scelto una tinta rosa evidenziatore. L'ex giudice di "X Factor" ha mostrato orgogliosa il nuovo taglio su Instagram, raccogliendo l'approvazione dei fan. Dopo il "periodo blu" Demi ora ha deciso di passare al rosa accesso in occasione dell'inizio del suo primo tour mondiale, il Neon Lights Tour, che partirà dagli Stati Uniti il prossimo 9 febbraio.

Si tratta del primo giro del mondo per la Lovato ma per tutti i dubbi la giovane cantante può contare sul supporto della migliore amica Selena Gomez. "Siamo molto vicine, le voglio un sacco di bene - ha rivelato durante un'intervista radiofonica a Ryan Seacrest - La nostra amicizia è incredibile. Selena è forte. Sta facendo un ottimo lavoro e sono davvero felice per lei".