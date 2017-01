Debra Messing di "Will & Grace" riappare in bikini dopo aver perso 9 chili

11:29 - Da qualche anno aveva fatto perdere le tracce, ma ora la rossa di "Will & Grace" Debra Messing è tornata con un bikini mozzafiato. Sul social network WhoSay, la Messing ha infatti inaugurato l'estate con un autoscatto che mette in risalto il décolleté. Il fisico perfetto è merito di una dieta equilibrata, che le ha fatto perdere in maniera naturale 9 chili. Da un paio d'anni, infatti, l'attrice è molto più attenta a quello che mangia.

"Da due o tre anni faccio moltissima attenzione alla nutrizione - ha dichiarato in un'intervista all'ABC - Ho perso 9 chili senza rendermene conto, ma non è per questo che ho cambiato stile di vita: l'ho fatto perché ero sempre stanca. Ovviamente ho capito che c'era un'associazione tra quello che mangiavo e il mio peso, ma non è mai stato un problema per me".