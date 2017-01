10 giugno 2014 Dear Jack a sorpresa: Lorenzo Cantarini ha un fratello da Premio Oscar Giorgio Cantarini, fratello del chitarrista della band rivelatasi ad "Amici 13", è stato il protagonista de "La Vita è Bella" di Roberto Benigni Tweet google 0 Invia ad un amico

11:23 - I Dear Jack, classificati al secondo posto ad "Amici 13" e vincitori del Premio della Critica, sono in giro per l'Italia per presentare l'album "Domani è un altro film - Parte Prima". Ma non tutti sanno che uno dei componenti della band, il chitarrista Lorenzo Cantarini, ha un fratello da Premio Oscar. Infatti Giorgio Cantarini era il piccolo Giosuè de "La vita è bella" di Roberto Benigni.

I due Cantarini hanno solo un anno di differenza. Lorenzo ha 23 anni mentre Giorgio ne ha 22. Entrambi hanno scelto il mondo dell'arte anche se declinato in diverso modo. Lorenzo è entrato nei Dear Jack che si sono imposti come una realtà della musica italiana, grazie anche al successo in classifica. Giorgio non ha mai abbandonato il cinema. Dopo "La vita è bella" ha recitato anche ne "Il Gladiatore" al fianco di Russell Crowe. Attualmente è iscritto al Centro sperimentale di cinematografia a Roma. E chissà se Giorgio correrà l'11 luglio all'Olimpico per applaudire il fratello Lorenzo che con i Dear Jack aprirà il concerto dei Modà...