DeAKids, torna "L'Officina dei Mostri"

12:34 - Torna "L'Officina dei Mostri", il programma che realizza uno dei sogni più ricorrenti dei ragazzi: avere un mostro. Con l'aiuto di due esperti, Marco e Matteo i telespettatori ora potranno realizzare questo desiderio e costruire con loro, con matite e plastilina, un vero e proprio mostro! La seconda edizione del programma, presentata in anteprima a Cartoons on the bay 2014, sarà in onda dal lunedì al venerdì, dal 9 giugno alle 16.45 su DeAKids (Sky 601).

"L'Officina dei mostri" è un laboratorio creativo in cui i ragazzi che parteciperanno al programma potranno incontrare Matteo Cremona e Marco Falatti rispettivamente disegnatore/illustratore (che debutta nel programma a partire da questa stagione) e modellatore dell’officina, e chiedere loro come poter fare per creare un mostro.



In ogni puntata si seguirà il processo di creazione che partirà dall’incontro conoscitivo in cui il ragazzo descrive quali caratteristiche deve avere il mostro che intende creare, la fase di disegno con Matteo nella quale prenderanno forma le caratteristiche della creatura e infine la parte di modellazione con Marco nella quale verrà costruito con la plastilina il mostro desiderato, al quale poi i ragazzi protagonisti della puntata assegneranno un nome divertente ed originale.Il mostro arriverà nelle mani del ragazzo direttamente dalla "Macchina dei Mostri", uno speciale congegno presente nell’officina dalla quale, dopo una notte di lavoro, escono le creature più strane.



La "Macchina dei Mostri" è l’attrazione principale del laboratorio, un vero e proprio luogo ricco di mistero dove tutto è possibile!