David Schwimmer aiuta la polizia a risolvere un caso

09:16 - Come in un film, la star della serie tv "Friends" David Schwimmer ha aiutato la polizia a risolvere un caso di cronaca nera. I video di sorveglianza della sua casa, nell'East Village a New York, sono stati infatti molto importanti per ricostruire un accoltellamento tra un trans e un cliente avvenuto proprio sotto la sua residenza.

Un 21enne si è appartato con un trans, ma subito dopo si è rifiutato di pagare per la prestazione e ne è nato un furioso litigio, con tanto di accoltellamento. La polizia ha quindi chiesto i filmati delle telecamere della casa dell'attore, che si è subito messo a disposizione delle forze dell'ordine.



Schwimmer, che nella serie tv "Friends" vestiva i panni di Ross Geller, è trasferito da poco nella zona e non è stato accolto benissimo dai vicini visto che l'attore ha fatto demolire e ricostruire la residenza creando non pochi problemi al vicinato. Adesso, forse, ha cominciato a farsi volere bene.