Daniele Interrante: "Quanti due di picche"

12:06 - Non parla della nuova compagna Francesca De Andrè e neppure della ex Guendalina Canessa, ma a "Mattino Cinque" Daniele Interrante racconta il suo rapporto particolare con le donne. Ammette di non essere più "capace di sedurre la nuova generazione" e confessa di aver preso anche qualche "due di picche" forse perché ha "sparato troppo in alto".

L'ex tronista di "Uomini e Donne" è maturato, sono lontani i tempi in cui con il "collega" Costantino Vitagliano faceva impazzire le fan nelle discoteche: "Le ragazze adesso non ti permettono neanche di fare gesti romantici e di approcciare la seduzione. Altro che emancipate...". Daniele racconta anche che in passato alcune donne gli hanno rimproverato di essere "troppo schietto, sincero e non delicato". Non parla però delle donne della sua vita, nessun accenno alla De Andrè o alla Canessa, si emoziona quando invece racconta della figlia Chloe, nata dall'unione con l'ex gieffina Guendalina: "Il bello di fare il padre è scoprire giorno per giorno l'evoluzione della creatura. Ogni giorno è un giorno diverso, ti danno un'emozione ogni giorno".