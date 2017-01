Dancing With The Stars, Julianne Hough mette il lato B "in gabbia"

10:07 - Performance esplosiva per la cantante e ballerina Julianne Hough, campionessa di ben due edizioni di "Dancing With The Stars", che si è presentata sul palco di un locale di Los Angeles con un nude-look da brividi. (S)vestita come Leeloo-Mila Jovovich de "Il Quinto Elemento", Julianne ha mostrato il suo fisico perfetto scolpito dalla palestra. Ad attirare i flash dei fotografi soprattutto il lato B, 'ingabbiato' in una rete di laccetti bianchi.

La Hough si è aggiudicata lo scettro di "Dancing With The Stars" insieme al fratello Derek, con cui condivide da sempre la passione per il ballo. Sin da bambini hanno infatti imparato ad alzarsi presto e cavarsela da soli, per frequentare la prestigiosa scuola di danza londinese Italia Conti Academy of Theatre Arts.



"Ricordo che uno dei primi giorni scesi alla fermata sbagliata della metro e non sapevo assolutamente dove mi trovassi - ha raccontato Julienne a 'People' - La gente spesso ci chiede come abbiano potuto i nostri genitori crescerci così. Penso che ci abbiano regalato un'opportunità incredibile. E' merito loro se abbiamo raggiunto questi risultati".