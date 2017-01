2 luglio 2014 Dall'"Isola dei Famosi" a "Tu sì che vales", ecco tutte le novità dell'autunno Mediaset Si punta tutto sulla qualità e l'innovazione: torna il "Grande Fratello" con Alessia Marcuzzi, Paolo Bonolis rivisita "Scherzi a parte", Maria De Filippi sperimenta un nuovo show di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

11:55 - Nuovi format d'avanguardia e vecchi cavalli di battaglia. L'autunno Mediaset punta sulla qualità e l'innovazione. Dopo il successo della 13esima edizione torna il "Grande Fratello" in una formula nuova sempre con Alessia Marcuzzi, Maria De Filippi sperimenta con "Tu sì che vales", Paolo Bonolis rivisita "Scherzi a parte", arriva anche l'"Isola dei famosi": "Partirà da gennaio ma non abbiamo ancora deciso la conduzione", spiega Pier Silvio Berlusconi.

L'AUTUNNO 2014 DI CANALE 5 - "Tu sì che vales" è il nuovo show del sabato sera con i tre giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi: "Sperimentato con successo dal 2008 su Telecinco, sarà adattato alla realtà italiana", sottolinea Pier Silvio Berlusconi. Comicità: "Zelig" compie 18 anni e regala una nuova edizione con una sequenza di grandi artisti in conduzione: da Michelle Hunziker a Rocco Papaleo. Intrattenimento: "Scherzi a parte", dalla fabbrica de Le Iene un'inedita versione guidata da Paolo Bonolis e ancora "Lo Show dei record", i primati più famosi e strani del mondo con Gerry Scotti. Champions League: Al mercoledì, in diretta e in esclusiva solo su Canale 5 la miglior partita italiana di ogni turno, l'incontro non sarà trasmesso da nessuna pay tv, nemmeno satellitare. Il martedì e il mercoledì in seconda serata Speciale Champions League con gli highlights delle partite appena concluse e le interviste. Fiction: "Squadra Antimafia", "I Cesaroni", "Il Bosco", "Romeo e Giulietta", "Angeli", "Solo per amore". Film in anteprima tv assoluta: dopo il grande successo de "La Grande bellezza" arriva in prima serata "Sole a catinelle" di Checco Zalone (52 milioni al botteghino) e ancora "Venuto al mondo", "Sapore di te", "Tutta colpa di Freud". Preserale: "Avanti un altro" con Paolo Bonolis, la 27esima edizione di "Striscia la notizia". Seconda serata: "Matrix" con Luca Telese. Day time: "Mattino Cinque" con Federica Panicucci e Federico Novella, "Forum" con Barbara Palombelli, "Beautiful", "Centovetrine", "Uomini e Donne", "Il segreto", "Pomeriggio Cinque" con Barbara d'Urso. Weekend: "Amici" di Maria De Filippi, "Verissimo" con Silvia Toffanin, "Melaverde", "Domenica Live" con Barbara d'Urso.



L'AUTUNNO 2014 DI ITALIA 1 - Intrattenimento: "X Love", tutte le forme per dire amore dai reportage agli stand up comici, la padrona di casa è "Nina" Palmieri. "Le Iene", conducono Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band. Europa League, la miglior partita ogni giovedì in prima serata. Nuovi Format: "Centoventi", in studio 120 giovani con idee diverse tra loro, un confronto sui temi dell'attualità. "One Love", trovare o ritrovare la persona giusta, il programma che aiuta a dire "Ti amo". Seconda serata: "Chiambretti Supermarket", riapre in autunno con Piero Chiambretti. Sport: "Tiki Taka", il programma di approfondimento condotto da Pierluigi Pardo e curato dalla redazione di Sport Mediaset diretta da Claudio Brachino. Evento: "Gotham", per la prima volta una serie tv trasmessa in cross casting su Italia 1 e Mediaset Premium.



L'AUTUNNO 2014 DI RETEQUATTRO - Cronaca: "Quarto Grado", la sesta edizione del programma a cura di Silvia Magri condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Documentaristica: "Life: uomo e natura", 12 nuovi appuntamenti presentati da Vincenzo Venuto. "Quinta Colonna", la terza edizione condotta da Paolo Del Debbio. Serie: "Downton Abbey" la quarta stagione in prima tv. "The Mentalist" e "Major Crimes". Approfondimento: "Terra" di Toni Capuozzo. Lifestyle: "Lo sportello di Forum" con Barbara Paolombelli, "Ricette di Famiglia" con Davide Mengacci e Michela Coppa, "Donnavvantura".



NUOVI FORMAT D'AVANGUARDIA - L'"Isola dei Famosi", arriva l'edizione 2.0 del reality con inedite estensioni online e social. Non c'è ancora un conduttore. "The Rising Star", il talent musicale con una interattività mai sperimentata prima: solo il pubblico decide in diretta via app chi vince. "Shark Tank", giovani con un'idea provano a convincere imprenditori veri a investire soldi. "Goggle-Box", famiglie italiane commentano senza filtro la tv che stanno vedendo. "The Audience", un dilemma personale da risolvere? Cinquanta persone seguno la tua vita per un'itera settimana e ti aiutano a decidere. "The secret Millionaire", in incognito un autentico milionario prova la vita del volontario, a fine esperienza deciderà a chi donare una somma rilevante.



L'AUTUNNO 2014 DI PREMIUM - In esclusiva cinque serie evento: "Orange is the new black", "Gotham", "Chicago PD", "Undateable", "The 100". Calcio: Tutto il meglio della serie A, con tutte le partite in casa ed in trasferta di Juventus, inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina, Verona, Genoa, Torino, Atalanta e la novità Palermo. Tutta la serie B, anticipi e posticipi. In esclusiva tutta l'Europa League, con Fiorentina, Inter e Torino. In esclusiva le amichevoli pre campionato: Milan e in pay-per view Napoli.



L'AUTUNNO 2014 DI LA5 - "California Bakery", un viaggio nella tradizione americana. "So glam so you", suggerimenti e consigli dedicati alla bellezza e alla seduzione. "The Chef", cooking talent con Davide Oldani e Philippe Léveillé. "Mamma che torta", genitori e figli con le torte più gustose. "Bella più di prima", docu-reality dedicato alla bellezza. Seriet v: da "Carries Diares" a "The Oc", da "Vampires Diares" a "Mamma per amica", "Pretty Little Liars" a "Gossip Girl".



CINEMA: MEDUSA PRODURRA' SORRENTINO - Dopo il trionfo de "La Grande bellezza", Oscar per il miglior film straniero e grande successo televisivo - con quasi 9 milioni di telespettatori e il 36% di share per la prima tv in chiaro su Canale 5 il 4 marzo, a sole 24 ore dalla statuetta - coprodotto e distribuito da Medusa, il gruppo Mediaset "ha un accordo con Paolo Sorrentino per i suoi prossimi due film", annuncia Pier Silvio Berlusconi. Il primo dei due, "La giovinezza", è già sul set dal 9 maggio. Il film, girato in inglese, ha un cast internazionale con Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda. E' una produzione Indigo Film in collaborazione con Medusa Film per l'Italia con partner europei. L'uscita è prevista nella primavera 2015. In cantiere "L'attesa", opera prima di Piero Messina, aiuto regista di Sorrentino, che farà da supervisore. Nei piani di Medusa anche "Chiamami Francesco", il nuovo film di Daniele Luchetti, ispirato alla vita di Bergoglio.