16 agosto 2014 Da Jodie Foster ad Alyssa Milano: ecco gli inizi in tv delle star di Hollywood Molti non se li ricordano o non li hanno proprio mai visti: ecco i primi passi di chi ce l'ha fatta

10:00 - Abituati a vederla sexy e bellissima quando interpreta Carrie di "Sex and the City" fatichereste a riconoscere Sarah Jessica Parker nei panni di Patty Greene di "Zero in condotta - Square Pegs", serie tv dei primi anni 80. Gli albori di alcuni vip non sono certo maestosi ma sono la dimostrazione di un talento innato... Da Joshua Jackson a Jessica Biel, ecco chi c'è l'ha fatta a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Neil Patrick Harris alias Barney Stinson, uno dei più personaggi più amati del cast del fortunato telefilm How I met Your Mother - vanta un passato da dottore nella serie Usa Doogie Howser. Alyssa Milano, famosa per il suo ruolo di Phoebe in Streghe ha mosso i primi passi sul set insieme a Tony Danza e Katherine Helmond nella serie tv Casalingo Superpiù.



Bimba prodigio anche Jodie Foster che in Paper Moon - anno 1974 - interpreta brillantemente il ruolo di Addie. Non aveva ancora i suoi poteri da medium come in Ghost Whisperer eppure a 10 anni aveva le idee ben chiare: entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E così la giovanissima Jennifer Love Hewitt ebbe una parte in Kids Incorporated, serie tv americana che andò in onda dal 1984 al 1994. Prima ancora di vestire i panni dell'adolescente tormentato Peacy Witter (nel telefilm Dawson's Creek), Joshua Jackson giocava a hockey per la squadra dei Mighty Ducks con la maglia numero 96, nel film Stoffa da Campioni di Stephen Herek.



Un'indimenticabile Jessica Biel interpretava Mary, la figlia adolescente del reverendo Camden in Settimo Cielo mentre Mayim Bialik prima di trasformarsi nella geniale Amy Farrah Fowler di Big Bang Theory era la timida protagonista di Blossom.