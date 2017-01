11 giugno 2014 Costantino Vitagliano si regala un nuovo amore per i suoi 40 anni L'ex tronista di "Uomini e Donne" posta su Instagram le foto con la bella Elisa Mariani Tweet google 0 Invia ad un amico

09:35 - Ha appena compiuto quarant'anni Costantino Vitagliano e festeggia con un bellissimo nuovo amore. L'ex tronista di "Uomini e Donne" posta infatti su Instagram le immagini che lo ritraggono in vacanza, tra la Grecia e la Spagna, con l'affascinante Elisa Mariani. Un biondina dagli occhi azzurri che è riuscita a regalargli finalmente il sorriso. Costa appare innamorato e felice, come non si vedeva da tempo.

La storia con Alessandra Pierelli è acqua passata, le pazze feste in Sardegna, le serate in discoteca pure. Adesso Costantino ha messo la testa a posto, vuole fare l'attore, appare poco e anche sul versante sentimentale è diventato molto riservato. Della nuova fiamma infatti non ha mai rilasciato interviste, solo su Instagram ha deciso di svelare il volto, bellissimo, e il fisico perfetto di questa fanciulla. Voleva essere sicuro.



Intanto per festeggiare l'importante traguardo dei 40 anni ha pensato a un'idea divertente da condividere con i suoi fan: l'App Costantino che contiene una sezione biografica dove è possibile ripercorrere la sua carriera fin dai primi passi e che comprende una photogallery, il calendario, appuntamenti e anche una sezione Press dove leggere tutte le interviste. "I miei fan mi sono stati vicini in tutti questi anni, anche nei momenti di difficoltà – dichiara Costantino – ed è per questo motivo che, per il mio compleanno, sono io a voler fare un regalo a loro per dire grazie!".