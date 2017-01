Claudio Bisio e Diego Abatantuono ospiti a "Supercinema"

16:50 - Giovedì 30 gennaio, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. A Supercinema, intervista-duello tra i due storici amici e colleghi Claudio Bisio e Diego Abatantuono, protagonisti de "La gente che sta bene". Dopo dieci film, tra punzecchiature e prese in giro, i due si trovano d'accordo sul piacere di lavorare insieme.

"Diego mi chiama spesso per vederci anche nel privato – confessa Bisio - ma, anche se non succede di frequente, lui resta un amico insostituibile ed un professionista con cui lavorare è per me un grande piacere".



E ancora, l'intervista esclusiva con Andrea Perroni, il comico e imitatore che tra teatro e radio ha lanciato l’irresistibile personaggio del critico cinematografico David De Donatello, decano della categoria, secondo cui "Il film più bello mai fatto è Delitto sull'autostrada con Bombolo e Tomas Milian".



"Supercinema" è un programma a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l'Anica.