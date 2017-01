Christopher Leoni: "Amo la nipote di Gianni Versace"

10:07 - L'attore e modello Christopher Leoni ne "Il peccato e la vergogna 2" è apparso solo per una puntata ma ha già convinto i produttori a scritturarlo per la terza serie, da protagonista. Al momento Christopher si divide tra "L'onore e il rispetto 4" e l'amore per Francesca Versace, figlia di Santo e nipote dello stilista Gianni. "Ci conosciamo da 3 anni. Abbiamo fatto crescere il nostro legame piano, piano", confessa a DiPiù Tv.

Christopher, che ha 29 anni, ha lavorato come modello per tanto tempo sin da quando aveva 16 anni. Ha lasciato il Brasile per tentar fortuna nel mondo fino ad approdare a Milano nel 2002 per poi trasferirsi nel 2009. Le origini del modello sono italiane, i bisnonni sono di Palermo. Che cosa gli è piaciuto di Francesca? "E' una ragazza splendida, che potrei descrivere con due sole parole: elegante e felice".