Chris Martin coach di The Voice: "Muovetevi come Mick Jagger"

11:08 - Puntata speciale per "The Voice", che ha ospitato Chris Martin. Il frontman dei "Coldplay" (che ha da poco reso pubblica la sua separazione da Gwyneth Paltrow) ha elargito alcuni preziosi consigli ai ragazzi del talent, per aiutarli nelle esibizioni dal vivo. "Coprite lo spazio. Dovete fare come Mick Jagger - ha spiegato - Dal pubblico hai la sensazione che venga verso di te. Per questo è il miglior frontman del mondo".

Non è certo un periodo facile per il musicista, che per distrarsi dalla separazione con Gwyneth Paltrow si è buttato a capofitto nel lavoro aiutando le nuove generazioni di cantanti. Nell'ultima puntata di "The Voice" ha infatti affiancato i coach Adam Levine, Blake Shelton, Shakira e Usher; per preparare insieme a loro le esibizioni dei concorrenti.