Chiara Francini, sexy burlesque a "Colorado"

17:17 - Chiara Francini infiamma il pubblico di "Colorado", in onda venerdì 16 maggio in prima serata, con un coinvolgente burlesque. La conduttrice, fasciata in un succinto bustier, balla e canta su "I'm a Good Girl" di Christina Aguilera con coreografie di Barbara Cardinetti. Con lei - oltre a Vincenzo Mingolla, nel corpo di ballo sin dalla prima puntata - il ballerino Massimiliano Barbato, ora in preparazione per il nuovo musical "Diva".

Nel nono appuntamento con “Colorado” il comico più “longevo” del programma, Andrea Pucci, affianca alla conduzione Diego Abatantuono e Chiara Francini, ed esordisce così al suo ingresso in scena: "E' la mia decima edizione nel cast di Colorado, ma ogni volta che salgo su questo palco, è un'emozione indescrivibile". Per l'occasione, l’attore milanese ripercorre nel monologo alcuni esilaranti aneddoti della sua carriera.



Inoltre, applauditissimo Diego Abatantuono in coppia con il “panettiere” (Stefano Chiodaroli) e il più bello d’Italia “Romolo Prinz” (Gianluca Fubelli). Con Marco Milano, il maestro di sci di Peschici, il “padrone di casa” continua invece la promozione dei “prodotti di giù”.



E ancora, con un nuovo numero musicale, i Gem Boy raccontano l'evoluzione del ballo in discoteca dagli anni 60 ad oggi. Grande ritorno poi di “Pino e gli Anticorpi” con la parodia del film Matrix e lo sketch ambientato in un negozio di animali. Sul palco dello show comico prodotto da Colorado Film e da 3Zero2tv, infine, Rino Ceronte e i suoi racconti di viaggio dell'italiano medio; Chiara Rivoli e i consigli “intimi” alle donne; l'ispettore SIAE di Fabrizio De Renzo e Raffaele D'Ambrosio con il suo tormentone “Ma che piacere!”.