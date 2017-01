15 agosto 2014 Chelsea Handler, un post senza veli per poter dire: "Sono una Kardashian" La conduttrice del celebre talk show "Chelsea Lately" ha postato una sua foto in slip su Instagram per stare al passo con le celebri sorelle, stelle della Rete e della tv Tweet google 0 Invia ad un amico

17:29 - Sarà perché il suo celebre talk show "Chelsea Lately" sta per chiudere mentre il reality delle Kardashian va a gonfie vele, fatto sta che l'attrice comica e conduttrice Chelsea Handler ha voluto sentirsi una Kardashian per un giorno. E come ha fatto? Postando su Instagram una foto dove è praticamente nuda, a parte un perizoma. L'ultima puntata del "Chelsea Lately" andrà in onda il 26 agosto.

La Handler ha fatto dello sberleffo e della provocazione la sua cifra stilistica da sempre, e anche questa volta non si è smentita. A 39 anni si è spogliata (non è la prima volta) per questo scatto nel camerino. Per sentirsi una vera Kardashian.



Il reality di Kim e sorelle va in onda sullo stesso network del talk show di Chelsea e questa può essere una stoccatina lanciata in casa. Il suo programma non chiude per scarsi ascolti perché lei ha deciso che non vuole più far parte "di quel mondo". "Se partecipi al mondo delle celebrità - ha spiegato al "Daily Mail" - non puoi fare a meno di essere coinvolta nella sua drammaturgia. Puoi sederti e biasimare tutta quella merda e le Kardashian per tutto il giorno, ma se poi ci fai parte cosa puoi fare?".