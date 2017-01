Checco Zalone inedito a Supercinema

16:24 - Giovedì 6 marzo, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. Supercinema festeggia i suoi due anni con un inedito Checco Zalone. A margine del Festival di Montecarlo diretto da Ezio Greggio – l'attore si è esibito in privato al pianoforte sulle note de "Le foglie morte".

"Ha trionfato il jazzista che è in me - ha detto - Non sono venuto a Montecarlo per portare gli incassi del mio film, però è vero che qui è un paradiso fiscale. Le tasse invece di fartele pagare te le regalano come interessi appena apri un deposito in banca". Altro ospite d’onore del festival è Alessandro Siani, che scherzosamente dice "Altro che Napoli, qua sono talmente ricchi che anche quando gettano una carta a terra è certamente una carta di credito".