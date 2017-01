Charlotte: "Tacchi alti in Sex and the city? Pentita, brutto messaggio alle donne"

11:17 - La serie tv "Sex and the city" ha chiuso i battenti tanti anni fa, ma ancora se ne parla. Ha sdoganato argomenti come il sesso e ha mostrato le quattro protagoniste sempre sui tacchi, altissimi. Sarah Jessica Parker, recentemente ha dichiarato di portare solo ballerine dopo dieci anni di scarpe che le hanno rovinato i piedi, adesso anche Kristin Davis, Charlotte, fa mea culpa: "Mi scuso per aver incoraggiato le donne a salire sugli stiletti".

"Mi sento in colpa per i tacchi – ha detto la star, oggi 49enne, al Sunday Telegraph – perché mi sembrava che stavamo cercando di dire alle donne 'si dovrebbe indossare tacchi come questi'. Erano belle scarpe. Erano appropriate ai personaggi, è quello che le donne come quelle del film indossano. Ma è diventato una cosa più ampia oramai, in cui sembrava che le donne dovessero indossarli ogni giorno". Adesso le fan aspettano il parere di Samantha e Miranda.