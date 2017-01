Charlie Sheen sempre più esagerato, "strip" da ubriaco per un fan

15:00 - Charlie Sheen non sembra avere nessuna intenzione di mettere la testa a posto. L'attore è stato infatti pizzicato da un fan completamente ubriaco davanti ad un fast-food. Jayden Blair, questo il nome dell'ammiratore, ha filmato l'incontro con un telefonino e ha poi pubblicato il video sul Web. Nella clip si vede Sheen barcollante e annebbiato, mentre improvvisa uno "strip" per far vedere meglio i suoi tatuaggi.

Nel video si vede l'autore del filmato in fila in auto davanti a "Taco Bell" con la fidanzata mentre chiama Charlie Sheen. La star di "Due uomini e mezzo" a quel punto si avvicina sorridente, scusandosi per le sue condizioni: "Piacere Jayden, sono Charlie. Scusami ma sono f***mente ubriaco."



Dopo le presentazioni il fan gli chiede di poter vedere i tatuaggi e Charlie non perde tempo, improvvisando uno strip per mostrargli orgoglioso quelli sul petto e sulle braccia.